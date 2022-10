Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk zal het satellietnetwerk voor internettoegang Starlink gratis blijven aanbieden aan het door Rusland binnengevallen Oekraïne.

Dat zei topman Elon Musk zaterdag op Twitter.

'Vooruit dan maar... hoewel Starlink nog steeds verlieslatend is en andere bedrijven miljarden belastinggeld krijgen, zullen wij de Oekraïense regering gewoon gratis blijven financieren', tweette Musk.

Vrijdag had CNN nog bericht dat SpaceX aan het Amerikaanse ministerie van Defensie had gevraagd om de financiering voor het gebruik van Starlink door Oekraïne over te nemen. De Amerikaanse nieuwszender baseerde zich op een brief die SpaceX in september naar het Pentagon zou hebben gestuurd.

Starlink is een belangrijk communicatiemiddel voor het Oekraïense leger. Zo kunnen militairen contact houden, zelfs als Rusland de mobiele en internetnetwerken verwoest. Tot dusver heeft SpaceX zowat 20.000 Starlink-ontvangers gedoneerd aan Oekraïne, een operatie die het bedrijf 80 miljoen dollar heeft gekost en tegen eind dit jaar meer dan 100 miljoen dollar zou kosten, zo zette Musk vorige week al op Twitter.

De kosten voor het gebruik van de dienst door Kiev zouden voor de rest van het jaar oplopen tot meer dan 120 miljoen dollar en tot bijna 400 miljoen dollar voor de komende twaalf maanden, zo blijkt dan weer uit het document dat CNN citeert.

