De Amerikaanse miljardair Elon Musk koopt het sociale medium Twitter, zo heeft het bedrijf maandagavond meegedeeld.

De raad van bestuur van Twitter nam het bod van Musk aan. Hij betaalt 54,20 dollar per aandeel zodat de deal ongeveer 44 miljard dollar waard is (41 miljard euro).

Musk is reeds de topman van automerk Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX. De rijkste mens ter wereld wordt eigenaar van een van de grootste sociale media.

In afwachting van de aankondiging werd de handel in aandelen Twitter op de beurs van New York opgeschort.

Verwacht wordt, meldt The New York Times, dat de verkoop nog dit jaar zal afgerond worden.

De topman van Tesla had twee weken geleden ruim 43 miljard dollar op tafel gelegd om Twitter volledig in handen te krijgen en van de beurs te halen. Dat was ruim meer dan het bedrijf geacht werd waard te zijn (de beurswaarde van Twitter werd geschat op 34 miljard dollar).

De raad van bestuur van Twitter, die bestaat uit elf leden, stond aanvankelijk vijandig tegenover de deal en activeerde de zogeheten gifpil. Daarbij kregen andere aandeelhouders de mogelijkheid om goedkoop aandelen bij te kopen als Musk op de beurs massaal aandelen zou opkopen. Musk kocht de voorbije maanden een belang van zowat 9 procent in Twitter bij elkaar.

Maar nu is er dus wel degelijk een akkoord over de verkoop.

Musk zelf wierp zich de voorbije dagen op als een groot pleitbezorger van de vrije meningsuiting. Dat herhaalt hij ook in de mededeling van Twitter waarin de verkoop wordt aangekondigd. 'Vrije meningsuiting is het fundament van een goed functionerende democratie, en Twitter is het digitale publieke plein waar wordt gedebatteerd over kwesties die van vitaal belang zijn voor de toekomst van de mensheid', aldus Musk.

Met meer dan 83 miljoen volgers gebruikt Musk zijn Twitter-account bijna dagelijks om nieuws over zijn bedrijven te brengen, grappen te maken of controverses te ontketenen. Hij heeft herhaaldelijk kritiek geuit op Twitter, vooral over de vrijheid van meningsuiting en de moderatie van de inhoud, die hij te streng vindt.

Een van de punten die zeker in de aandacht springen: zal hij de verbanning van gewezen president Donald Trump door Twitter ongedaan laten maken?

Trump liet kort na de bekendmaking weten dat hij zelfs met de verkoop van Twitter aan Musk niet zal terugkeren naar Twitter, een platform dat nochtans heeft bijgedragen tot zijn verkiezing als president.

'Ik ga niet terug naar Twitter, ik blijf bij TRUTH', liet hij weten. De oud-president refereerde daarmee aan zijn eigen netwerk Truth Social, dat in februari gelanceerd werd en tot dusver niet van de grond komt en kampt met allerlei kwalen, lange wachtlijsten, en de afwezigheid van Trump zelf. Trump zegt in de komende zeven dagen officieel zijn eigen account op het netwerk te beginnen. 'Ik hoop dat Elon Twitter koopt omdat hij verbeteringen zal aanbrengen en hij is een goede kerel, maar ik blijf bij Truth', herhaalde Trump nog.

