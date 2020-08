Tesla-topman Elon Musk is nu de op drie na rijkste mens ter wereld. De excentrieke Zuid-Afrikaan zag zijn vermogen met bijna 8 miljard dollar toenemen doordat de koers van het aandeel Tesla maandag met 11 procent steeg.

Door die stijging ging Musk, die ook de oprichter is van ruimtevaartbedrijf SpaceX en tunnelbedrijf Boring Company, de Franse modemagnaat Bernard Arnault voorbij op de rijkenlijst van persbureau Bloomberg.

Bloomberg schat het vermogen van Musk nu in op 84,8 miljard dollar. Dat is 200 miljoen dollar meer dan Arnault, die achter luxeconcern LVMH zit. Musks vermogen nam dit jaar al met meer dan 57 miljard dollar toe.

Musks opmars heeft te maken met de sterke koersstijging van Tesla. Beleggers zien de maker van elektrische auto's als een veiliger keuze dan traditionele automakers die op twee gedachten hinken. Bovendien heeft Tesla een enorme voorsprong op het gebied van batterijentechnologie en software, menen ze.

Musk is niet de enige techmiljardair die de laatste maanden veel rijker is geworden. Amazon-oprichter Jeff Bezos, de rijkste man ter wereld, werd in 2020 al 73 miljard dollar meer waard en de teller voor hem staat nu op bijna 188 miljard dollar. Microsoft-oprichter Bill Gates is tweede op de Bloomberg-lijst met een vermogen van ruim 121 miljard dollar en Facebook-baas Mark Zuckerberg staat op de derde plaats met een geschat vermogen van 99 miljard dollar.

