Elon Musk heeft een peiling gelanceerd over het herstellen van geschorste Twitter-accounts. Na zijn vorige peiling werd voormalig Amerikaans president Donald Trump opnieuw verwelkomd op het platform

'Moet Twitter algemene amnestie verlenen aan geschorste accounts, zolang ze de wet niet hebben overtreden of buitensporig veel spam hebben verstuurd? Ja/Nee', vroeg hij.

Enkele uren later hadden al meer dan 1,6 miljoen accounts gestemd, waarvan bijna drie kwart voor 'ja'.

De nieuwe eigenaar en CEO van Twitter herstelde zaterdag al het account van Donald Trump, die van het socialemediaplatform werd verbannen na de aanval op het Capitool in Washington DC in januari 2021.

