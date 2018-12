Elon Musk toont eerste tunnel van The Boring Company

De tunnel zelf is 1,83 kilometer lang en 3,7 meter breed. Volgens Musk heeft het werk zo'n twee jaar tijd en tien miljoen dollar gekost voor het graven, de infrastructuur, ventilatie, communicatie en het spoor, dus zonder eventuele wagons. Dat is volgens musk een stuk goedkoper dan een klassiek gegraven tunnel.

De tunnel ligt in Hawthorne, vlakbij Los Angeles, waar ook het hoofdkwartier van SpaceX en Tesla staat. De constructie is op dit moment enkel een proof of concept maar moet op termijn deel uitmaken van een netwerk van tunnels. Deze zomer werd The Boring Company ook al gevraagd om in Chicago een tunnel van 17 mijl (27,3 kilometer) te bouwen tussen het centrum en de luchthaven.

Maar op dit moment is het nog niet helemaal duidelijk hoe het project verschilt van klassieke metrotunnels. Volgens Musk kan zijn bedrijf sneller en goedkoper graven, al moet het proces zelf nog flink worden verbeterd. Ook gaat het op dit moment niet om een hyperloop, maar om een tunnel waar ter demonstratie een Tesla doorheen reed aan zo'n 50 mijl per uur (80km/u). Die was voor de tunnel uitgerust met wielen aan de zijkant om de wagen in het midden van de tunnel te houden.

Het einddoel is om een netwerk van tunnels te bouwen die niet al te breed zijn, maar wel in meerdere lagen boven elkaar kunnen liggen. Het is Musk's ambitie om tegen 2028, wanneer LA de Olympische Spelen organiseert, een netwerk van tunnels klaar te hebben in de stad.