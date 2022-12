Elon Musk heeft dinsdag op Twitter de resultaten van een peiling over zijn aftreden in twijfel getrokken. Musk had de peiling over zijn toekomst aan het hoofd van het sociaalmediabedrijf zelf georganiseerd. Een meerderheid van 57,5 procent van de ruim 17 miljoen stemmers koos uiteindelijk voor het vertrek van de miljardair als baas van Twitter.

Musk, die op 27 oktober de enige eigenaar van het sociale netwerk werd, had bij de lancering van zijn peiling verzekerd dat hij zich aan de uitslag ervan zou houden, maar lijkt nu in een reeks reacties op verschillende tweets te insinueren dat de uitslag is vertekend door de deelname van bots aan het stemproces. Een alternatieve peiling van het HarrisX-instituut bij een eigen steekproef van gebruikers van het microblogplatform, gaf namelijk een ander resultaat. In deze bevraging zou 61 procent van de respondenten hebben gestemd voor het behoud van Elon Musk als CEO.

'Interessant genoeg lijkt dit erop te wijzen dat we een beetje een botprobleem hebben op Twitter', reageerde Musk op de tweet van het instituut waarin de resultaten werden gepresenteerd.

In het verleden bediende de zakenman zich al meermaals van peilingen bij het nemen van controversiële beslissingen, zoals bijvoorbeeld ook het geval was bij het ongedaan maken van de schorsing van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump op het platform. Tegelijk kondigde Musk recent aan dat eventuele nieuwe peilingen in de toekomst enkel toegankelijk zouden zijn voor betalende Twitter-gebruikers.

