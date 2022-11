De Amerikaanse artiest Kanye 'Ye' West is weer terug op Twitter, nadat zijn account twee weken geleden werd geblokkeerd na een antisemitische tweet. Twitter-baas Elon Musk verwelkomde de artiest.

Ye, voorheen bekend als Kanye West, testte in een eerste tweet op zondag of zijn account wel daadwerkelijk was gedeblokkeerd. Zes uur daarna volgde een bericht dat 'Shalom' luidde.

De reactie van Musk daarop was 'Dood niet wat je haat, bewaar waar je van houdt'. Volgens Musk is het nooit zijn beslissing geweest om Ye te blokkeren.

Don’t kill what ye hate

Save what ye love — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022

Shalom : ) — ye (@kanyewest) November 20, 2022

Ye kwam eerder van meerdere kanten onder vuur te liggen. De artiest deed in verschillende interviews en tweets antisemitische uitspraken. Als gevolg van zijn uitlatingen werd de artiest de toegang tot zijn accounts op sociale media ontzegd.

Ook stopten onder meer Adidas, modehuis Balenciaga en het Amerikaanse agentschap Creative Artists Agency hun samenwerking met de artiest.

Naast Ye keert ook voormalig president van de Verenigde Staten Donald Trump terug naar Twitter. Zijn account was permanent geschorst. Musk zette een peiling op, ongeveer 52 procent van de respondenten gaven daarin aan voor een terugkeer van Trump te zijn. Daarop werd Trumps account gedeblokkeerd.

Ye, voorheen bekend als Kanye West, testte in een eerste tweet op zondag of zijn account wel daadwerkelijk was gedeblokkeerd. Zes uur daarna volgde een bericht dat 'Shalom' luidde. De reactie van Musk daarop was 'Dood niet wat je haat, bewaar waar je van houdt'. Volgens Musk is het nooit zijn beslissing geweest om Ye te blokkeren. Ye kwam eerder van meerdere kanten onder vuur te liggen. De artiest deed in verschillende interviews en tweets antisemitische uitspraken. Als gevolg van zijn uitlatingen werd de artiest de toegang tot zijn accounts op sociale media ontzegd. Ook stopten onder meer Adidas, modehuis Balenciaga en het Amerikaanse agentschap Creative Artists Agency hun samenwerking met de artiest. Naast Ye keert ook voormalig president van de Verenigde Staten Donald Trump terug naar Twitter. Zijn account was permanent geschorst. Musk zette een peiling op, ongeveer 52 procent van de respondenten gaven daarin aan voor een terugkeer van Trump te zijn. Daarop werd Trumps account gedeblokkeerd.