'Moet ik als aftreden als hoofd van Twitter? Ik zal me houden aan de resultaten van deze poll.' Aldus Musk.

Dat schreef Elon Musk maandag iets na middernacht Belgische tijd op Twitter. Bijna vijf uur later hebben al meer dan 10 miljoen mensen een stem uitgebracht. De meerderheid heeft ja gestemd. Er kan twaalf uur lang gestemd worden. Musk heeft de stemmers gewezen op het feit dat er geen opvolger klaarstaat om het roer van hem over te nemen.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Zondag kondigde Musk een ommekeer aan over een nieuw beleid dat gebruikers verbood te linken naar profielen op andere sociale media, zoals Facebook, Instagram en Mastodon. Het beleid zou worden aangepast zodat alleen accounts die als primair doel hebben andere platformen te promoten, geschorst zullen worden. Musk beloofde later op de dag dat grote wijzingen in het beleid van Twitter in stemming gebracht zullen worden. Twitter had donderdag al de accounts van verschillende prominente Amerikaanse journalisten geblokkeerd. Een groot deel is intussen opnieuw onder voorbehoud geactiveerd, maar de zet kwam Musk op veel kritiek te staan.

Those who want power are the ones who least deserve it — Elon Musk (@elonmusk) December 19, 2022

Update 13 uur:

Intussen is de poll afgelopen en heeft 57,5 procent gestemd voor een vertrek van Musk als CEO. Meer dan 17 miljoen accounts hebben gestemd. Musk gaf eerder al aan dat hij de leiding van Twitter niet ging behouden.

