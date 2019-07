Neuralink, een bedrijf van Elon Musk dat de verbinding tussen computers en hersenen wil leggen, gaat dinsdag onthullen waar het mee bezig is.

Neuralink bestaat al een tweetal jaar, sinds 2016, maar wat het bedrijf precies kan en doet is nog vrij onduidelijk. Het enige wat we weten is dat het bedrijf werkt aan manieren om computers wil connecteren met het menselijk brein. Daarbij wil het in eerste instantie werken aan bepaalde ziektes.

In een tweede fase denkt het bedrijf aan het interageren met computers, waarbij het uiteindelijke doel zou zijn om digitale rekenkracht samen te brengen met menselijke gedachten.

Dinsdag om 20 uur lokale tijd (woensdagochtend 5 uur Belgische tijd) zal het bedrijf in San Francisco onthullen waar het de afgelopen twee jaar mee bezig is geweest. Het hele gebeuren wordt ook live gestreamed volgens de twitteraccount van het bedrijf.

Cnet gokt alvast dat de voorstelling mogelijk gaat over een methode om flexibele elektroden in het hersenweefsel te stoppen. Een groep wetenschappers, waarvan sommigen eerder al voor Musk werkten, schreven enkele maanden geleden een paper waarin ze dat idee bespraken.