Elon Musk heeft een prototype van een computerchip voorgesteld die verbinding maakt met de hersenen. Zijn bedrijf Neuralink wil de chip gaan testen op mensen met een verlamming.

Het prototype is ongeveer zo groot als een muntstuk en kan via Bluetooth informatie overbrengen tussen neuronen en een smartphone. Momenteel wordt het prototype uitgetest op varkens. Musk toonde op een webstream het varken Gertrude, waarbij twee maanden geleden een chip werd ingebracht. In de video toont Neuralink de hersenactiviteit van het dier. "Het is een soort Fitbit in je hersenen met kleine draadjes", zo omschrijft hij het toestel.

Het toestel bestaat uit zo'n duizend electroden die in verschillende neutronen van het brein worden geïnstalleerd. Die electroden staan vervolgens in verbinding met het eigenlijke implantaat dat bovenop de hersenen, waarschijnlijk in de schedel of achter het oor, zit. Voor de implantatie van het apparaat ontwikkelde Neuralink een speciale robot.

Op lange termijn zien Musk en Neuralink een hele resem aan toepassingen bij mensen: van het behandelen van pijn, gezichts- of gehoorstoornissen en ruggenmergletsels tot het 'genezen' van Parkinson. Hoe ze dat gaan doen, is nog niet duidelijk. Musk zegt dat de chip in staat zou zijn om bepaalde neutronen te stimuleren, maar de technische details daarrond zijn vaag.

Tijdens de presentatie vertelde Musk dat hij wil beginnen met testen van de chip bij verlamde mensen. Het bedrijf startte vorig jaar de procedure om toestemming te krijgen voor testen op mensen.

Musk, de miljardair die ook de topman is van de maker van elektrische auto's Tesla en het ruimtevaartbedrijf SpaceX, gelooft dat mensen in de toekomst hun hersenen aan computers zullen moeten koppelen om artificiële intelligentie te kunnen bijhouden.

