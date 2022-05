Elon Musk tweette dat hij 'heel enthousiast' is 'om in Brazilië te zijn voor de lancering van Starlink voor 19.000 niet-aangesloten scholen in landelijke gebieden en milieubewaking van de Amazone'.

De multimiljardair Elon Musk is vrijdag in Brazilië voor de lancering van de Starlink-technologie van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX. Na een ontmoeting met de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, in een luxehotel in Porto Felix op 100 kilometer van Sao Paulo, tweette Musk dat hij 'heel enthousiast' was 'om in Brazilië te zijn voor de lancering van Starlink voor 19.000 niet-aangesloten scholen in landelijke gebieden en milieubewaking van de Amazone'.

In november zei de Braziliaanse regering te onderhandelen met SpaceX om satellietinternet boven het Amazonewoud uit te rollen en zo illegale ontbossing op te sporen. Starlink biedt inwoners van gebieden die amper worden bediend door vaste en mobiele netwerken, bovendien internet aan hoge snelheid aan langs duizenden kleine satellieten.

Sinds president Bolsonaro aan de macht is, is de ontbossing van het Amazonewoud echter sterk toegenomen. Zijn regering wordt ervan beschuldigd straffeloosheid in de hand te werken. Uit een studie van de ngo Mapbiomas blijkt dat milieubeschermingsdiensten van de regering ingegrepen hebben bij minder dan drie procent van de ontbossingsalarmen door satellieten van het geldende bewakingssysteem. De president ziet in het Amazonewoud vooral economisch potentieel en wil het openstellen voor landbouw, mijnbouw en energiewinning.

