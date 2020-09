is redacteur bij Data News

Digitale agentschappen Emakina en Design is Dead gaan voortaan samen.

Emakina.be en Design is Dead gaan voortaan samen verder. De twee werkten al samen aan projecten, wat de vonk deed overslaan voor een volledige integratie.

Design is Dead telt zo'n dertig senior experts en wordt geleid door Jeroen Huys. Het bureau werkte de afgelopen jaren onder meer voor Base, Telenet, Voo en Beko. Emakina wordt geleid door Pierre Pôlet en Tim Wolfs. De twee bedrijven samen tellen zo'n tweehonderd mensen.

De fusie moet zorgen voor meer slagkracht in digitalestrategie, marketing, ontwikkeling van ervaringsplatformen, devops en agile processen, aldus het persbericht van Emakina.

