SecureLink heeft Emmanuel David aangesteld als nieuwe Technical Director. Als specialist in cybersecurity-oplossingen is het zijn taak om de transformatie naar Orange Cyberdefense zo goed mogelijk te laten verlopen.

SecureLink werd vorig jaar overgenomen door Orange Cyberdefense. Met die acquisitie wil het moederbedrijf sterk inzetten op nabijheid en afstemming op de lokale markt. De omvang van Orange Cyberdefense biedt volgens het bedrijf ook een groot voordeel met betrekking tot globale expertise en services.

Een deel van de verantwoordelijkheden van de nieuwe Technical Director is nagaan welke oplossingen van Orange Cyberdefense Group er specifiek op de Belgische markt geïntroduceerd kunnen worden. Met de aanstelling van Emmanuel David krijgt de functie van Technical Director meteen ook een nieuwe invulling. Zo zal David zal in eerste instantie de strategie bepalen die SecureLink de komende jaren zal volgen. Het gaat daarbij onder meer over het definiëren van de oplossingen en het samenstellen van het portfolio waarmee het bedrijf de markt wil benaderen.

Anderzijds bekleedt de Technical Director ook de functie van CTO. In die hoedanigheid zal Emmanuel David nieuwe trends opvolgen en daarrond een visie bouwen.

