Emotet, de malware die sinds een viertal maanden het vaakst voorkomt, verspreidt zich dezer dagen voornamelijk via spamcampagnes over het coronavirus. Dit blijkt uit onderzoek van Check Point Research.

De nepmails vermelden zogenaamd waar het coronavirus zich verspreidt of bieden meer informatie over het virus, waarbij slachtoffers worden aangemoedigd om de bijlagen te openen of op ingesloten links te klikken. Op die manier kan Emotet ongemerkt op de computer worden geïnstalleerd. Emotet wordt voornamelijk gebruikt voor het verspreiden van gijzelsoftware of andere kwaadaardige campagnes.

Ook in januari stond Emotet op de eerste plaats, met een impact op dertien procent van de door malware getroffen organisaties wereldwijd. XMRig en Trickbot zorgden bij respectievelijk tien en zeven procent van die organisaties voor problemen.

Emotet is een geavanceerde trojan. In eerste instantie ging het om een bank-trojan, maar tegenwoordig wordt Emotet vooral gebruikt om andere malware te verspreiden. Emotet hanteert verschillende technieken om langer in omloop te blijven en om detectie te voorkomen. Het kan snel op grote schaal worden verspreid via phishing-mails met schadelijke bijlagen of links. Momenteel spelen hackers daarbij gretig in op het coronavirus, dat in de spamcampagnes misbruikt wordt om de nieuwsgierigheid van mensen op te wekken.

De nieuwste malwarecijfers zijn afkomstig uit de Global Threat Impact Index van Check Point. Deze index verzamelt en analyseert bedreigingsdata en aanvalstrends via een wereldwijd netwerk van sensoren.

