Smart energy bedrijf Enervalis haalt 2,8 miljoen euro op bij bestaande aandeelhouders. Daarmee wil het haar activiteiten uitbreiden en versnellen.

Het nieuwe kapitaal is afkomstig van bestaande aandeelhouders en wordt geleid door ABB. Ook LRM, Nuhma en Elia investeren mee. Met het bedrag wil Enervalis haar verkoop versnellen, nieuwe markten aanboren, internationaal uitbreiden en nieuwe diensten aanbieden.

Energiestromen optimaliseren

Enervalis bestaat sinds 2013 en is een IT-bedrijf dat met AI en machine learning energiedragers en hun laadvoorzieningen aanstuurt.

Het stuurt zo elektrische wagens (en hun laders), HVAC-installaties, warmtepompen, boilers en batterijen aan om de energiestroom inzichtelijk te maken en te optimaliseren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om in een woning verschillende energiedragers samen als één grote virtuele energiedrager te laten functioneren.

Het nieuwe kapitaal is afkomstig van bestaande aandeelhouders en wordt geleid door ABB. Ook LRM, Nuhma en Elia investeren mee. Met het bedrag wil Enervalis haar verkoop versnellen, nieuwe markten aanboren, internationaal uitbreiden en nieuwe diensten aanbieden.Enervalis bestaat sinds 2013 en is een IT-bedrijf dat met AI en machine learning energiedragers en hun laadvoorzieningen aanstuurt.Het stuurt zo elektrische wagens (en hun laders), HVAC-installaties, warmtepompen, boilers en batterijen aan om de energiestroom inzichtelijk te maken en te optimaliseren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om in een woning verschillende energiedragers samen als één grote virtuele energiedrager te laten functioneren.