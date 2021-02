Aan het datacenter van energieleverancier Engie in Gembloux staan voortaan tweeduizend zonnepanelen. Die moeten het datacenter rechtstreeks van stroom voorzien.

Het datacenter zelf staat er sinds 2013. Een derde wordt gebruikt door Engie zelf, de rest is momenteel beschikbaar als colocatie. Maar omdat datacenters heel wat stroom verbruiken investeerde Engie in fotovoltaïsche panelen.

De tweeduizend panelen genereren samen jaarlijks 971 MHw, dat is ongeveer wat het datacenter momenteel verbruikt, of een vijfde tegen dat het datacenter volledig bezet is. Die jaarlijkse opbrengst is ongeveer dezelfde als die van 335 gezinnen, al is er nog marge voor uitbreiding naar de toekomst toe. Het datacenter zelf heeft een PUE van 1,25.

© PVL

De dagelijkse opbrengst is weliswaar onderhevig aan het aantal uren zon, maar ook dat is vrij stabiel. 'Er zit schommeling op, maar door de positie van de zonnepanelen is hun productie wel vrij stabiel.' Zegt Nicolas Coppée, verantwoordelijk voor Engie Agility Center. Zo staan de zonnepanelen voor de helft naar het oosten en voor de helft naar het westen gericht.

© PVL

Het park zelf werd aangelegd door dochters van Engie. Sun4Business bestudeerde de installatie, Engie SolarTechnics deed de installatie en zal de komende twintig jaar het onderhoud op zich nemen.

