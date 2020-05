Arvesta, de groep boven de land- en tuinbouwwinkels Aveve, is donderdagochtend het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Dat bevestigt woordvoerster Stéphanie Deleul. Een klein aantal winkels is gesloten.

De antivirussoftware van de groep heeft goed gewerkt waardoor de aanval snel opgemerkt is. "De nodige maatregelen zijn genomen om de schade voor de medewerkers en de klanten te beperken", verklaart Deleul. De impact van de aanval wordt nog in kaart gebracht, klinkt het.

Een zeer beperkt aantal winkels moest de deuren sluiten omdat ze geen toegang meer hebben tot het netwerk waardoor de kassa's niet werken. Het gaat om "minder dan tien winkels" op een totaal van 250. De gesloten filialen zullen overgeschakeld worden op een ander systeem zodat ze snel opnieuw open kunnen

Vrijdagochtend lijken de problemen nog niet helemaal opgelost. Zo is de website van de winkels momenteel nog onbereikbaar.

De antivirussoftware van de groep heeft goed gewerkt waardoor de aanval snel opgemerkt is. "De nodige maatregelen zijn genomen om de schade voor de medewerkers en de klanten te beperken", verklaart Deleul. De impact van de aanval wordt nog in kaart gebracht, klinkt het.Een zeer beperkt aantal winkels moest de deuren sluiten omdat ze geen toegang meer hebben tot het netwerk waardoor de kassa's niet werken. Het gaat om "minder dan tien winkels" op een totaal van 250. De gesloten filialen zullen overgeschakeld worden op een ander systeem zodat ze snel opnieuw open kunnenVrijdagochtend lijken de problemen nog niet helemaal opgelost. Zo is de website van de winkels momenteel nog onbereikbaar.