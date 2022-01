YouTube-filmpjes kijken op de parking van de supermarkt moet binnenkort mogelijk zijn in enkele nieuwere modellen van Volvo.

Dat heeft Google aangekondigd op zijn blog. Het gaat om de V90, XC40 Recharge en nog enkele andere modellen die Android Automotive ondersteunen. Die krijgen entertainment-apps zoals YouTube die op het ingebouwde scherm van de wagen kunnen spelen. Belangrijk: dat lukt alleen als de wagen geparkeerd staat. Het idee lijkt vooral te zijn om de functie te gebruiken terwijl je wacht tot de kinderen van de voetbal komen, of terwijl je elektrische wagen oplaadt.

Daarnaast zal je met deze auto's Google Assistent kunnen gebruiken om bijvoorbeeld de airconditioning van de wagen van op afstand (via het netwerk) aan te zetten. Een beetje voorverwarmen, of afkoelen, als je nog onderweg naar de parkeerplaats bent moet dus mogelijk zijn. Mensen met een Android-telefoon zouden die bovendien kunnen gebruiken als autosleutel. Assistant zou de wagen onder meer ook kunnen ontsluiten of afsluiten, en de status van de batterij via een app kunnen doorgeven. Gelijkaardige functies komen in de wagens van Polestar en General Motors.

