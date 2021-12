De Luikse intercommunale Enodia (het voormalige Publifin) heeft een gunstig advies verleend over de verkoop van de Waalse kabelaar Voo aan telecomoperator Orange Belgium.

Voo is momenteel in handen van Nethys, de operationele poot van Enodia. Het gunstige advies van de raad van bestuur van Enodia is een formaliteit in de overname van 75 procent min één aandeel Voo door Orange. 'We zullen verder over de operatie communiceren zodra de bindende contracten tussen Orange Belgium en Nethys zijn ondertekend, wat in de komende weken zal gebeuren', laat de intercommunale weten.

Eind november hadden Nethys en Orange al aangekondigd dat ze exclusieve onderhandelingen gingen voeren over de verkoop van Voo, met de bedoeling om het verkoopproces dit jaar nog af te ronden. Het bod van Orange waardeert het Waalse telecombedrijf op 1,8 miljard euro.

Ook Telenet had zijn zinnen gezet op Voo en bracht als enige andere partij een bindend bod uit, maar werd niet geselecteerd als voorkeurskandidaat. Volgens Nethys kwam het aanbod van Orange na een vergelijkende analyse als beste uit de bus.

Nethys moest het verkoopproces van Voo herdoen nadat een omstreden deal in 2019 met de Amerikaanse groep Providence was afgeblazen. Ook toen waren Orange en Telenet al geïnteresseerd.

