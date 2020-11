Criminelen hebben in het Verenigd Koninkrijk een vrachtwagen gestolen met voor zo'n 7,4 miljoen euro aan Apple-producten. Ze hadden de bestuurder en een beveiliger vastgebonden, meldt de lokale politie.

De daders sloegen vorige week toe in het graafschap Northamptonshire. Ze reden met de gestolen vrachtwagen naar de plaats Crick waar ze de oplegger aan een andere truck koppelden. Daarna reden ze weg en lieten ze hun twee gevangenen achter.

48 palletten

De buit bestaat volgens de politie uit 48 palletten met gadgets van de elektronicagigant. Die zijn later waarschijnlijk overgeladen in een derde voertuig. De autoriteiten hebben niet bekendgemaakt welke producten precies zijn gestolen. Apple verkoopt onder meer iPhones, iPads, laptops en desktopcomputers.

