Drupalspecialist EntityOne wordt voortaan onderdeel van de make it fly groep. Daardoor telt die laatste voortaan tachtig mensen.

Voor make it fly is het de vierde overname, de tweede sinds de instap van Green Park Investments. Het bedrijf is vandaag aanwezig in Brugge, Genk, Gent en Kortrijk. EntityOne heeft kantoren in die laatste twee steden.

EntityOne bestaat sinds 2012 en werd opgericht door Maarten De Block. Het bedrijf maakt websites en webapplicaties voor middelgrote en grote organisaties en telt zo'n 15 mensen.

'Toetreden tot make it fly is de volgende logische stap voor EntityOne. Als sterke technische speler krijgen we meer en meer de vraag naar bijhorende diensten. Met de groep kunnen we deze nu bieden terwijl we zelf onze technische expertise kunnen blijven uitbouwen.', zegt Maarten De Block

Make it fly had al plannen om haar Gentse afdeling uit te breiden en de overname biedt daar deels antwoord op. Hannes Tack, de operations manager van EntityOne gaat de Gentse afdeling van make it fly voortaan leiden.

