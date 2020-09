Sinds Apple het populaire spel Fortnite uit de App Store heeft verwijderd, is het aantal dagelijkse gebruikers met 60 procent gedaald. Dat zegt gameontwikkelaar Epic in een juridisch document.

Het spel werd enkele weken geleden verwijderd omdat Epic een betaalmethode toevoegde aan Fortnite buiten Apple om, waardoor de iPhone-maker geen marge kan rekenen. Dat is tegen de regels van de App Store in.

'Situatie zelf veroorzaakt'

Volgens Epic was iOS het meest gebruikte platform onder Fortnite-spelers: 116 miljoen gebruikers zouden op een iPhone of iPad spelen, bijna een derde van de in totaal 350 miljoen geregistreerde spelers. Zo'n 63 procent van die iOS-gebruikers zou alleen maar op iOS spelen. Het spel is ook gratis te downloaden voor Windows en Mac, Android, de PlayStation 4, Xbox One en de Nintendo Switch. Of er op die platforms een verandering in het aantal spelers is, meldt Epic niet.

Epic zegt te vrezen dat de vertrokken spelers niet meer terugkomen. Apple stelt in een reactie tegen The Verge dat Epic deze situatie zelf heeft veroorzaakt en dat de ontwikkelaar zich aan de reglementen van de App Store moet houden. Door de verwijdering kan Epic geen nieuwe updates voor het spel meer uitbrengen op iOS.

