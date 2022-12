De Amerikaanse uitgever Epic Games, bekend van onder meer Fortnite en de Unreal Engine, gaat in de VS een half miljard dollar betalen omdat het minderjarige spelers te weinig heeft beschermd.

Epic Games heeft daarover een akkoord gesloten met de Amerikaanse Federal Trade Commisson (FTC), de organisatie voor consumentenbescherming. Het bedrijf zal 520 miljoen dollar (zo'n 490 miljoen euro) storten. De FTC beschuldigd Epic Games ervan minderjarige spelers te weinig te hebben beschermd tegen de gevaren van online gamen. Zo zou het bedrijf gebruik hebben gemaakt van zogenaamde 'dark patterns', ontwerptrucjes die klanten onbewust aansturen om aankopen te doen.

Een deel van het bedrag, 275 miljoen dollar, is een boete die betrekking heeft op klachten over het verzamelen van gegevens van minderjarige spelers en hun blootstelling aan volwassenen. De rest, 245 miljoen, heeft betrekking op aankopen in het spel door minderjarige spelers, die niet op de hoogte waren van een betaling. Dat geld is bedoeld om gebruikers hun geld terug te betalen. Het gaat om de hoogste bedragen die al voor deze klachten zijn uitgesproken.

