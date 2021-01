Epic Games, de maker van onder meer het populaire spel 'Fortnite', bindt ook in het Verenigd Koninkrijk de juridische strijd aan met Apple. Dat maakte het Britse Competition Appeal Tribunal donderdag bekend. De spelontwikkelaar beschuldigt de technologiegigant ervan misbruik te maken van zijn dominante positie op de markt.

Midden augustus lanceerde Epic al een rechtszaak tegen Apple in de Verenigde Staten, nadat zijn topspel 'Fortnite' door Apple uit zijn appwinkel was verwijderd. Dat gebeurde nadat de spelletjesmaker had geprobeerd om het betalingssysteem van iOS, het besturingssysteem van Apple, te omzeilen.

Volgens Epic maakt Apple misbruik van zijn dominante positie om concurrentie te verhinderen met zijn iPhone-ecosysteem. Apple int een commissie van 15 tot 30 procent op aankopen via zijn appwinkel, waar gebruikers toepassingen kunnen downloaden voor hun smartphone of tablet. Het verbiedt ontwikkelaars om alternatieve betalingsmethodes te gebruiken.

In november breidde Epic de juridische strijd al uit naar Australië. Nu volgt dus het Verenigd Koninkrijk.

