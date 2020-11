Spelletjesmaker Epic Games, vooral bekend van Fortnite en de Unreal Engine, breidt de juridische strijd met technologiegigant Apple uit naar Australië. Daar diende het bedrijf een klacht in wegens 'misbruik van machtspositie'.

Volgens Epic overtreedt Apple de Australische wetgeving door concurrentie te verhinderen binnen zijn App Store-ecosysteem. 'De techgigant legt een absoluut monopolie op inzake distributie en door beperkingen met betrekking tot in-appaankopen', claimt Epic.

Apple int een commissie van 30 procent op aankopen via zijn appwinkel, waar gebruikers toepassingen kunnen downloaden voor hun iPhone, iPad of Mac-computer. Het verbiedt ontwikkelaars om alternatieve betalingsmethodes te gebruiken.

'Eerlijke toegang en concurrentie'

Epic Games lanceerde midden augustus een rechtszaak tegen Apple in de Verenigde Staten, nadat zijn topspel Fortnite door Apple uit de appwinkel was verwijderd. Dat gebeurde nadat de spelletjesmaker had geprobeerd om het betalingssysteem van Apple te omzeilen.

Epic stelt dat het niet op zoek is naar schadevergoedingen in Australië of de VS, maar dat het 'alleen maar eerlijke toegang en concurrentie wil, wat alle verbruikers ten goede zal komen'. Fortnite verscheen in 2017 op de markt en telt meer dan 350 miljoen spelers.

Volgens Epic overtreedt Apple de Australische wetgeving door concurrentie te verhinderen binnen zijn App Store-ecosysteem. 'De techgigant legt een absoluut monopolie op inzake distributie en door beperkingen met betrekking tot in-appaankopen', claimt Epic.Apple int een commissie van 30 procent op aankopen via zijn appwinkel, waar gebruikers toepassingen kunnen downloaden voor hun iPhone, iPad of Mac-computer. Het verbiedt ontwikkelaars om alternatieve betalingsmethodes te gebruiken.Epic Games lanceerde midden augustus een rechtszaak tegen Apple in de Verenigde Staten, nadat zijn topspel Fortnite door Apple uit de appwinkel was verwijderd. Dat gebeurde nadat de spelletjesmaker had geprobeerd om het betalingssysteem van Apple te omzeilen.Epic stelt dat het niet op zoek is naar schadevergoedingen in Australië of de VS, maar dat het 'alleen maar eerlijke toegang en concurrentie wil, wat alle verbruikers ten goede zal komen'. Fortnite verscheen in 2017 op de markt en telt meer dan 350 miljoen spelers.