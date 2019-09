'Legal tech' is lang onderbelicht gebleven, maar het ziet er nu toch naar uit dat ook de advocatuur versneld digitaliseert. Met dank aan de GDPR.

Het internationale advocatenkantoor DLA Piper viel enkele dagen geleden in de prijzen op de Financial Times Legal Innovation Awards. Hun 'Notify'-tool kreeg de derde prijs voor meest innovatieve nieuwe product op de markt. Een mooie opsteker voor het Brusselse kantoor dat voor de ontwikkeling tekende. "Enkele maanden geleden hebben we met enkele advocaten van het Brusselse kantoor dit product ontwikkeld om bedrijven te helpen met data-incidenten. De tool, "Notify" genoemd, werkt met een algoritme dat gebaseerd is op de GDPR-wetgeving en richtlijnen van onder meer het Europees cyberagentschap ENISA", verduidelijkt professor Patrick Van Eecke, partner en co-chair van de Data Privacy & Security Group binnen DLA Piper.

