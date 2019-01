Er komt een nieuwe versie van MIDI

De MIDI-standaard werd in 1983 geïntroduceerd als een eenvormige manier om verschillende elektronische instrumenten, zoals synthesizers, aan te sturen. Bij niet-muzikanten is de standaard waarschijnlijk het bekendst als het formaat waarin muziek werd afgespeeld op de vroegere generatie computers en gameconsoles.

MIDI-bestanden zijn namelijk geen muziekopnames, maar eerder een set instructies voor de geluidskaart, met bijvoorbeeld tempo en toonhoogte waarin muziek moet worden weergegeven. Op die manier nemen ze amper plaats in, en ze werden dan ook snel een populair formaat om muziek te maken en af te spelen op personal computers in de jaren tachtig en negentig.

Er is in al die tijd weinig veranderd aan de MIDI standaard, maar nu, in 2019, is het tijd voor MIDI 2.0. Dat heeft de MIDI Manufacturers Association aangekondigd. De nieuwe versie moet onder meer voorzien in auto-configuratie en nieuwe manieren om te integreren in Digital Audio Workstations en websites. De standaard blijft wel compatibel met MIDI 1.0 toestellen.

Net als bij MIDI 1.0 gaat het om een joint venture tussen verschillende makers van muziekinstrumenten. Aan de nieuwe standaard werken onder meer Roland, Steinberg en Yamaha mee, maar ook Google.

De aankondiging brengt MIDI 2.0 op dit moment in een 'prototyping' stadium. Verwacht wordt dat de standaard tegen eind dit jaar af zal zijn.