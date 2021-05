Opvallend cijfertje van Google: het bedrijf telt nu 3 miljard actieve Android-toestellen. Het nieuws werd bekendgemaakt op de Google I/O ontwikkelaarsconferentie.

Dat zijn er meteen vijfhonderd miljoen meer dan vorig jaar op de I/O conferentie werden bekendgemaakt. De vorige grote mijlpaal, 2 miljard, was overigens in 2017, dus het is niet zo dat het aantal Android-toestellen exponentieel blijft stijgen.

Wel ligt het eigenlijke aantal op Android gebaseerde toestellen waarschijnlijk nog hoger. Google baseert zich voor de meting namelijk op de Google Play store. Dat betekent dat toestellen die hun eigen appwinkel gebruiken of Google's app-diensten achterwege laten, zoals een reeks Chinese toestellen, niet werden meegeteld.

1 miljard

Een en ander komt erop neer dat er ondertussen heel veel smartphones in omloop zijn. Eerder dit jaar kondigde Apple bijvoorbeeld ook aan dat er een miljard actieve iPhones in omloop zijn. Android blijft hier, met drie keer meer toestellen, wel duidelijk het dominante besturingssysteem.

