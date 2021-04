Het 'edtech' bedrijfje maakt een webgebaseerd spelletje in de stijl van Super Mario, dat jonge meisjes warm wil maken voor het schrijven van code.

Erase All Kittens haalt in een eerste 'seed' ronde geleid door Twinkl Educational Publishing een miljoen dollar aan kapitaal op. De start-up werd opgericht door Dee Saigal en Leonie Van Der Linde, en focust zich op educatieve technologie met een webgame 'in Mario-stijl' voor kinderen van 8 tot 12 jaar oud. Speciaal aan dat spelletje is dat het meisjes moet warm maken voor coderen.

De eerste gratis game werd ondertussen gespeeld door 160.000 mensen in meer dan honderd landen, en met de nieuwe investeringen wil de start-up in juli een tweede, betalend spel lanceren.

Katjes redden

Volgens onderzoek van Erase All Kittens zelf bestaat de spelersbasis van het game uit zo'n 55% meisjes, waarvan er 95% meer willen leren over code na het spelen van de game. Wat het spel apart maakt is dat het voor een keer voornamelijk door en voor vrouwen werd ontwikkeld, iets wat zou moeten helpen om het aantrekkelijk te maken voor meisjes. De meeste van deze systemen gebruiken rigide herhalingen om code aan te leren, zo zegt Erase All Kittens, en dat zou meer aanleunen bij hoe jongens leren. Bij hun spel moeten spelers de omgeving aanpassen via de code, om zo levels te herstellen en zoveel mogelijk katjes te redden.

Het spel wordt onder meer ingezet in scholen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Ook het nieuwe spel zal aan ouders en scholen wereldwijd verkocht worden. Voor elk spel dat verkocht wordt, zal er eentje gedoneerd worden aan minder begoede scholen.

