Eric Van Bael wordt CEO van Spacewell

Koen Matthijs ruilt Spacewell in voor moederbedrijf Nemetschek. Eric Van Bael wordt daardoor de nieuwe CEO van het bedrijf.

Spacewell is de nieuwe naam van MCS Solutions, Axxerium en Plandatis. Het bedrijf legt zich toe op facility management en werkplekbeheer met (mobiele) apps en analysetools voor vastgoedbeheerders en facility managers.

Het bedrijf werd tot op heden geleid door Koen Matthijs. Hij wordt voortaan Chief Division Officer voor het gebouwbeheersegment bij moederbedrijf Nemetschek, dat MCS vorige zomer overnam. Tegelijk wordt hij CTO ad interim bij het bedrijf.

Door het vertrek van Matthijs wordt Eric Van Bael CEO van Spacewell. Hij kwam twee jaar geleden bij het bedrijf binnen als vicepresident Global Sales. Daarvoor was hij jarenlang vicepresident bij HP (later HPE) en managing director bij EDS.

Steven Lambert, voormalig COO van Spacewell, wordt door de managementwissel voortaan chief strategy officer.

Ondanks het 'vertrek' van Koen Matthijs blijft er een directe link met Spacewell. "Hij blijft mijn directe baas en is onze vertegenwoordiger in de raad van bestuur," zegt Eric Van Bael.

De Nemecheck groep bedient drie marktsegmenten van software: voor designers van gebouwen zoals architecten, voor de constructie ervan en voor het beheer van gebouwen. Het is in dat laatste segment dat Spacewell zit.

"In omzet zijn we niet de grootste afdeling, maar tachtig procent van de kost van een gebouw zit in de beheerskosten. Dat kan je efficiënter maken met AI, big data, IoT en andere technologie en dat is ons ding," Aldus een enthousiaste Eric Van Bael. "Het is bovendien mooi dat we als Belgische afdeling met Belgische technologie voor smart buildings ons kunnen positioneren. Vorig jaar als overnamedoelwit en nu wordt er daarop verdergebouwd."