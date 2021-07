Ericsson heeft een contract gesloten met de Amerikaanse operator Verizon voor 5G in de Verenigde Staten. Het contract is zo'n 7 miljard euro waard en is volgens de Zweedse producent van telecomapparatuur de grootste individuele overeenkomst uit de geschiedenis van het bedrijf.

Het gaat om een akkoord over meerdere jaren, waarbij Ericsson helpt de uitrol van het 5G-netwerk van Verizon te versnellen. Ericsson profiteert van een toegenomen vraag naar zijn netwerksystemen sinds steeds meer landen de apparatuur van de Chinese concurrent Huawei deels of helemaal weren. Ook de Zweedse autoriteiten beslisten het afgelopen najaar netwerkapparatuur van Chinese technologiebedrijven te verbieden bij de aanleg van 5G-netwerken.

Vergelijkbare maatregelen van China

Ericsson rekent er wel op dat het marktaandeel blijft verliezen in China doordat Peking vergelijkbare maatregelen gaat nemen om Zweedse apparatuur in de ban te doen. De verkoop van het Zweedse bedrijf nam in China in het afgelopen kwartaal met 2,5 miljard Zweedse kronen af, omgerekend 244 miljoen euro. Ericsson boekte in het tweede kwartaal een omzet van bijna 5,4 miljard euro. Dat was 1 procent minder dan een jaar eerder, maar op vergelijkbare basis ging het om 8 procent groei. Bij de vergelijkbare basis worden onder meer schommelingen van wisselkoersen buiten beschouwing gelaten.

De winst van Ericsson steeg met 51 procent naar 380 miljoen euro. Analisten hadden een lagere nettowinst verwacht, rond 350 miljoen euro, maar wel een hogere netto-omzet.

