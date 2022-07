Met de overname is 6,2 miljard dollar gemoeid. Het is meteen een van de grootste overnames ooit voor Ericsson.

Het Amerikaanse cloudbedrijf Vonage levert het Vonage Communications Platform, dat goed is voor 80% van zijn omzet. Het cloudgebaseerde unified communications-platform omvat onder meer spraak, SMS, team messaging, fax, social media en videovergaderingen. Ericsson meldt dat het de overname van het bedrijf, voor zo'n 6,2 miljard euro, heeft afgerond. Die deal werd in november vorig jaar al aangekondigd, maar ze moest eerst worden onderzocht door de Amerikaanse regulator voor buitenlandse investeringen.

Dat onderzoek is nu afgelopen. Met behulp van Vonage wil Ericsson zijn aanwezigheid in wireless enterprise markt vergroten. Het platform geeft de Zweedse leverancier van telecomapparatuur toegang tot de Communication Platform as a Service (CPaaS) markt, waarmee die wil inspelen op de groeiende vraag naar programmeerbare netwerken.

In samenwerking met Dutch It Channel.

