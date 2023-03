Ericsson moet in de Verenigde Staten een boete van 206 miljoen dollar (194 miljoen euro) ophoesten. Het gaat om een uitloper van een schikking uit 2019 in een zaak rond corruptie.

In 2019 schikte Ericsson een corruptiezaak met de Amerikaanse autoriteiten. Het bedrijf telde toen al meer dan een miljard dollar neer om een zaak wegens de jarenlange omkoping van functionarissen in Djibouti, China, Vietnam, Indonesië en Koeweit af te kopen. Ericsson benadrukt dat er met de nieuwe boete geen sprake is van nieuwe beschuldigingen.

Volgens het Amerikaanse justitieministerie voldeed het Zweedse bedrijf niet aan alle eisen rond het verstrekken van informatie en documenten. Volgens de originele schikking moest het bedrijf 'alle feitelijke informatie en bewijzen' rond de zaak vrijgeven, maar het zou mogelijke informatie over een gelijkaardig omkopingssysteem in Irak hebben achtergehouden.

