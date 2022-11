Terwijl het in veel landen, waaronder België, nog wachten is op voldoende 5G-dekking, maakt Ericsson zich op voor de volgende generatie met een onderzoeksproject in Groot Brittannië.

Hoeveel er precies wordt geïnvesteerd zegt Ericsson niet, maar het gaat om 'miljoenen Britse ponden' in de komende tien jaar. Daarbij wordt er een team van twintig onderzoekers samengesteld die met Britse universiteiten zullen samenwerken. De Zweedse netwerkreus zal ook onderzoek van studenten ondersteunen.Het onderzoek zal zich vooral toeleggen op 6G netwerken en hardwarebeveiliging. Daar komen in de marge ook AI, coginitieve netwerken en kwantumcomputing bij kijken. Ericsson heeft vandaag al 17 onderzoekslabo in 12 landen, het initiatief in Groot Brittannië is dus zeker niet de enigen plek waar het aan 6G werkt. De ambitie is om de nieuwe netwerktechnologie tegen 2030 commercieel klaar te hebben.