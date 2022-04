De Zweedse producent van netwerkinfrastructuur Ericsson zal 'voor onbepaalde duur' niet meer actief zijn in Rusland, waar het bedrijf leverancier is van de twee grootste telecomoperatoren.

Eind februari had Ericsson zijn activiteiten al tijdelijk stilgelegd na de Russische aanval op Oekraïne. Nu is die beslissing dus verlengd voor onbepaalde duur. Het Russische personeel, ongeveer 600 mensen, zal Ericsson wel doorbetalen.

De groep zal een provisie van 900 miljoen Zweedse kronen (87 miljoen euro) in de boeken schrijven. Donderdag publiceert Ericsson zijn kwartaalcijfers.

Eind februari had Ericsson zijn activiteiten al tijdelijk stilgelegd na de Russische aanval op Oekraïne. Nu is die beslissing dus verlengd voor onbepaalde duur. Het Russische personeel, ongeveer 600 mensen, zal Ericsson wel doorbetalen.De groep zal een provisie van 900 miljoen Zweedse kronen (87 miljoen euro) in de boeken schrijven. Donderdag publiceert Ericsson zijn kwartaalcijfers.