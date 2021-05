Consumenten met 5G zijn doorgaans tevreden van de technologie. Maar gebrek aan kennis en een overdaad aan marketingbeloftes zorgen ook voor misverstanden, wat de overstap naar 5G kan vertragen.

Dat zijn enkele van de bevindingen uit een onderzoek van netwerkfabrikant Ericsson bij 30.730 mensen in 26 markten wereldwijd. Er werden geen Belgen bevraagd, maar wel enkele Europese inwoners, onder meer in Frankrijk en Duitsland. Het ging om actieve smartphonegebruikers tussen 15 en 69 jaar, 4025 van hen gebruikten al 5G.

Een opmerkelijke vaststelling van Ericsson is dat niet iedereen goed weet wat 5G is en wanneer ze er gebruik van kunnen maken. vier procent van de respondenten heeft een 5G smartphone en een 5G-abonnement. Maar tegelijk claimt vier procent van de respondenten dat 5G gebruiken, hoewel hun toestel niet 5G-compatibel is. In China is dat vijf procent, in de VS beweert zelfs veertien procent 5G te hebben, ook al hebben ze een 4G-toestel.

Ericsson merkt op dat onder meer technisch marketingjargon er voor zorgt dat er onduidelijkheid is over netwerkbeschikbaarheid, toestelkennis en of 5G-toegang al dan niet is inbegrepen.

Maar ook vergelijkbare namen zorgen voor verwarring, zoals tussen wifi op 5Ghz en 5G. Ericsson stelt dat die onduidelijkheid voor een verkeerde perceptie zorgt. Mocht dat duidelijker zijn voor consumenten, dan had dat de adoptie van 5G-abonnementen tegen eind 2020 22 procent hoger kunnen liggen stelt het bedrijf.

Tevreden, met opmerkingen

Eerste indrukken over 5G, van mensen die wel degelijk een 5G-toestel en 5G-abonnement hebben, zijn gemiddeld positief. Maar er zijn ook enkele kanttekeningen bij.

Zaken als spraakkwaliteit en betrouwbaarheid scoren vrij goed. Maar de 5G-consument verwacht wel meer innovatieve diensten en een betere binnenhuisdekking. Dat laatste wordt trouwens tot twee keer belangrijker geacht dan batterijverbruik of netwerksnelheid. Ook thuis over 5G beschikken is iets wat de respondenten als belangrijk achten.

Minder wifi, meer AR en cloudgaming

Tot slot stelt Ericsson dat een vijfde van de 5G-consumenten ten opzichte van 4G-gebruikers minder wifi gebruiken thuis of op verplaatsing. Gemiddeld besteden ze twee uur per week meer aan cloudgaming (streaming) , een uur meer per week met augmented reality en ook muziek- en videostreaming, 360° video's en VR worden meer gebruikt.

De studie van Ericsson geeft daar weinig extra duiding bij, maar het is niet helemaal duidelijk of dat noodzakelijk te maken heeft met 5G, of eerder met het profiel van de 5G-gebruiker. Toestellen met 5G zijn immers doorgaans iets duurder. De technologie gebruiken vereist in sommige landen een speciaal, duurder, abonnement. Het kan dus even goed zijn dat 5G-gebruikers vandaag de voorlopers op de markt zijn, die sowieso al iets meer gebruik maken van sommige digitale diensten, of er meer aan willen uitgeven.

Dat zijn enkele van de bevindingen uit een onderzoek van netwerkfabrikant Ericsson bij 30.730 mensen in 26 markten wereldwijd. Er werden geen Belgen bevraagd, maar wel enkele Europese inwoners, onder meer in Frankrijk en Duitsland. Het ging om actieve smartphonegebruikers tussen 15 en 69 jaar, 4025 van hen gebruikten al 5G.Een opmerkelijke vaststelling van Ericsson is dat niet iedereen goed weet wat 5G is en wanneer ze er gebruik van kunnen maken. vier procent van de respondenten heeft een 5G smartphone en een 5G-abonnement. Maar tegelijk claimt vier procent van de respondenten dat 5G gebruiken, hoewel hun toestel niet 5G-compatibel is. In China is dat vijf procent, in de VS beweert zelfs veertien procent 5G te hebben, ook al hebben ze een 4G-toestel.Ericsson merkt op dat onder meer technisch marketingjargon er voor zorgt dat er onduidelijkheid is over netwerkbeschikbaarheid, toestelkennis en of 5G-toegang al dan niet is inbegrepen.Maar ook vergelijkbare namen zorgen voor verwarring, zoals tussen wifi op 5Ghz en 5G. Ericsson stelt dat die onduidelijkheid voor een verkeerde perceptie zorgt. Mocht dat duidelijker zijn voor consumenten, dan had dat de adoptie van 5G-abonnementen tegen eind 2020 22 procent hoger kunnen liggen stelt het bedrijf.Eerste indrukken over 5G, van mensen die wel degelijk een 5G-toestel en 5G-abonnement hebben, zijn gemiddeld positief. Maar er zijn ook enkele kanttekeningen bij.Zaken als spraakkwaliteit en betrouwbaarheid scoren vrij goed. Maar de 5G-consument verwacht wel meer innovatieve diensten en een betere binnenhuisdekking. Dat laatste wordt trouwens tot twee keer belangrijker geacht dan batterijverbruik of netwerksnelheid. Ook thuis over 5G beschikken is iets wat de respondenten als belangrijk achten.Tot slot stelt Ericsson dat een vijfde van de 5G-consumenten ten opzichte van 4G-gebruikers minder wifi gebruiken thuis of op verplaatsing. Gemiddeld besteden ze twee uur per week meer aan cloudgaming (streaming) , een uur meer per week met augmented reality en ook muziek- en videostreaming, 360° video's en VR worden meer gebruikt.De studie van Ericsson geeft daar weinig extra duiding bij, maar het is niet helemaal duidelijk of dat noodzakelijk te maken heeft met 5G, of eerder met het profiel van de 5G-gebruiker. Toestellen met 5G zijn immers doorgaans iets duurder. De technologie gebruiken vereist in sommige landen een speciaal, duurder, abonnement. Het kan dus even goed zijn dat 5G-gebruikers vandaag de voorlopers op de markt zijn, die sowieso al iets meer gebruik maken van sommige digitale diensten, of er meer aan willen uitgeven.