Ericsson verwacht op lange termijn geen al te grote impact door de coronacrisis. Er is onzekerheid, maar klanten blijven investeren in zaken als 5G.

In het eerste kwartaal tekent Ericsson een operationele winst van 4,6 miljard zweedse kronen (SEK) of 421 miljoen euro op. Dat is dertig procent beter dan in dezelfde periode een jaar geleden (3,5 miljard SEK). Dat is meer dan wat analisten hadden voorspeld. De nettowinst komt op 2,3 miljard SEK (210 miljoen euro), vijf procent minder dan een jaar geleden.

De omzet van het bedrijf in de eerste drie maanden van het jaar daalt met twee procent naar 49,8 miljard kronen of 4,55 miljard euro.

"Er is onzekerheid op korte termijn over onze verkoopvolumes door covid-19 en de macro-economische situatie. Maar met wat we momenteel zien, hebben we geen reden om onze financiële doelen voor 2020 en 2022 te veranderen," zegt CEO Borje Ekholm in een verklaring.

Europa en VS

Ericsson is optimistisch over inkomsten uit de VS, maar iets minder over Europa. Het bedrijf verwacht in de VS dat operatoren meer zullen uitgeven. Enerzijds bouwen Verizon en AT&T er hun eigen 5G-netwerk. Sprint en T-Mobile, die zopas zijn gefuseerd zullen volgens het bedrijf ook meer uitgeven aan de versterking van hun netwerk. Het managed services contract dat Ericsson er heeft zal wel negatief worden beïnvloed door de fusie.

Dat Ericsson rekent op de VS is geen verrassing. Ericsson is samen met Nokia, Huawei en ZTE een van de grote leveranciers van telecommateriaal. De Chinese spelers mogen in de VS niet meer aan de bak komen en Ericsson lijkt het momenteel beter te doen dan Nokia.

Voor Europa is Ekholm minder enthousiast. "We zijn succesvol geweest in het verbeteren van onze positie in Europa, maar zijn bezorgd dat 5G-investeringen in Europa worden vertraagd," zegt Ekholm.

Hij wijst er op dat Europa dreigt achterop te raken qua digitale infrastructuur, infrastructuur die net tijdens een pandemie haar belang bewijst. "We geloven dat overheden 5G-investeringen moeten aanmoedigen om de economie te herstarten," aldus de aanbieder van 5G-apparatuur.

Lees hier de volledige resultaten van Ericsson voor het eerste kwartaal.

