De Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) heeft afgelopen vrijdag de eerste commerciële herbruikbare satelliet gelanceerd. Die is herprogrammeerbaar en kan in de toekomst aangepast worden aan veranderende noden.

Conventionele satellieten zijn hard-wired: ze hebben een specifieke taak en eenmaal in een baan om de aarde kunnen ze niet meer worden aangepast om iets anders te gaan doen. De nieuwe Eutelsat Quantum daarentegen, die vrijdag werd gelanceerd, is gebaseerd op zogenaamde softwaregedefinieerde technologie.

Massaproductie

Terwijl de satelliet 35.000 kilometer boven de aarde zweeft, kunnen de acht communicatiekanalen afzonderlijk worden aangepast om hun dekkingsgebied en kracht te wijzigen. De satelliet kan zo worden afgestemd op nieuwe behoeften en bijvoorbeeld ingezet worden na een natuurramp.

De Quantum werd gelanceerd in een Ariane 5-raket vanuit Guyana. Een succesvolle missie zou de weg vrijmaken voor massaproductie van dergelijke satellieten.

