De Europese Ruimtevaartorganisatie ESA heeft in het Nederlandse Noordwijk een laboratorium geopend waar zuurstof uit maanstof wordt geproduceerd. Lokale zuurstofproductie is van essentieel belang voor een toekomstig verblijf van mensen op andere planeten.

In wat ESA omschrijft als een 'prototype van een zuurstoffabriek' wordt in Noordwijk onderzocht hoe uit regoliet zo efficiënt mogelijk zuurstof kan worden onttrokken. Regoliet of 'maanstof' is het verweerde materiaal waarmee het oppervlak van een planeet of maan bedekt is. Op onze maan is die laag soms metersdik.

Uit regolietmonsters die zijn meegebracht van de maan blijkt dat het stof tussen de 40 en 45 procent zuurstof bevat. Maar omdat de zuurstof chemisch gebonden is, in de vorm van glas en mineralen, kan het niet onmiddellijk worden gebruikt.

Om de zuurstof te extraheren, wordt de reguliet in een bad van gesmolten calciumchloride (het calciumzout van zoutzuur) verhit tot een temperatuur van 950 graden Celcius. Door stroom door het bad te sturen komt de zuurstof via elektrolyse los van de regoliet, waarna het kan worden opgevangen.

In het laboratorium in Noordwijk wordt overigens geen echt regoliet gebruikt, maar gesimuleerd maanstof. De ruimtevaartorganisatie hoopt tegen de zomer een pilootfabriek te kunnen demonstreren, die op de maan op duurzame wijze zuurstof zou kunnen produceren.

In wat ESA omschrijft als een 'prototype van een zuurstoffabriek' wordt in Noordwijk onderzocht hoe uit regoliet zo efficiënt mogelijk zuurstof kan worden onttrokken. Regoliet of 'maanstof' is het verweerde materiaal waarmee het oppervlak van een planeet of maan bedekt is. Op onze maan is die laag soms metersdik.Uit regolietmonsters die zijn meegebracht van de maan blijkt dat het stof tussen de 40 en 45 procent zuurstof bevat. Maar omdat de zuurstof chemisch gebonden is, in de vorm van glas en mineralen, kan het niet onmiddellijk worden gebruikt.Om de zuurstof te extraheren, wordt de reguliet in een bad van gesmolten calciumchloride (het calciumzout van zoutzuur) verhit tot een temperatuur van 950 graden Celcius. Door stroom door het bad te sturen komt de zuurstof via elektrolyse los van de regoliet, waarna het kan worden opgevangen.In het laboratorium in Noordwijk wordt overigens geen echt regoliet gebruikt, maar gesimuleerd maanstof. De ruimtevaartorganisatie hoopt tegen de zomer een pilootfabriek te kunnen demonstreren, die op de maan op duurzame wijze zuurstof zou kunnen produceren.