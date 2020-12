De Franse IT-groep Circet neemt Esas over. Het Benelux-management van Esas blijft wel aan boord.

Aandeelhouder Buysse & Partners verkoopt al zijn aandelen (57%) aan de Franse IT-groep Circet. Het huidige management van Esas (43%) blijft aan de slag. Op die manier blijft Esas in onze regio autonoom opereren.

Tot de klanten van Esas behoren grote bedrijven in de telecommunicatie- en energiesector, zoals Proximus, Vodafone, KPN, Fluvius en Engie. Het Antwerpse bedrijf is onder meer gespecialiseerd in Internet of Things en de installatie van slimme elektriciteitsmeters. De omzet, die sterk groeit, is in 2019 opgelopen tot 165 miljoen euro. Verdere organische groei, maar ook de recente overname van de Nederlandse breedbandspecialist NKM zou de omzet dit jaar laten afklokken op 240 miljoen euro, geeft Bavo De Cock, CEO van ESAS aan in een persbericht. Esas was dit jaar nog voor het vijfde jaar op rij een van de Trends Gazellen.

Circet is de nummer één aanbieder van telecomnetwerkdiensten in Europa, met een jaarlijkse omzet van bijna € 1,8 miljard. Circet levert een breed scala aan diensten, waaronder engineering, deployment, installatie en onderhoudsdiensten aan telecomoperatoren, die zowel mobiele als vaste technologieën omvatten. In België was de groep nog niet actief - onder meer door de sterke positie van Esas. "We zijn erg blij dat we nu belangrijke groeimogelijkheden in de Benelux voor ons zien", aldus Philippe Lamazou, CEO van Circet.

Financiële details over de transactie worden niet bekend gemaakt. De mededingingsautoriteiten in België en Nederland moeten ook nog hun goedkeuring geven.

