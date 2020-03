Securitybedrijf ESET introduceert een nieuwe Linux-versie van zijn Endpoint Antivirus-software. De oplossing was eerder al beschikbaar voor gebruikers van de platformen Windows en macOS.

Endpoint Antivirus for Linux is volgens ESET ontworpen om desktops van bedrijven en organisaties te beschermen tegen een grote verscheidenheid aan bedreigingen. De beveiliging is van hetzelfde niveau als bij de oplossingen voor Windows en macOS. Tot de belangrijkste nieuwigheden behoren realtime bestandsbeveiliging, efficiënter scannen en een verhoogde stabiliteit. De software biedt ook volledige compatibiliteit met ESET Security Management Center en ESET Cloud Administrator.

'We weten dat organisaties vaak verschillende platformen inzetten die beveiligd moeten worden tegen alle mogelijke digitale aanvallen', zegt ESET product manager Matus Cipak. 'Vandaar dat we besloten hebben om ook een Linux-versie van onze Endpoint Antivirus-software te ontwikkelen, zodat iedere werknemer in het bedrijf veilig kan werken.'

Endpoint Antivirus for Linux kost 157 euro per jaar voor een licentie voor vijf computers. Van de sofware is een gratis probeerversie beschikbaar.

