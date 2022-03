De oorlog in Oekraïne wordt nog altijd zowel op de grond als online gevoerd. Beveiliger ESET heeft ondertussen een derde wiper gevonden in drie weken tijd, die zich op de systemen in het land richt.

ESET noemt de wiper in een persbericht 'CaddyWiper'. Malware van dit type is in staat om hele systemen te wissen of 'wipen' en werd eerder al vergeleken met een soort digitale bom. Het is al de derde wiper die het Slovaakse ESET in Oekraïne vond sinds het begin van de oorlog. De code ervan zou niet overeenkomen met eerdere software.

CaddyWiper werd maandag voor het eerst ontdekt, schrijft het bedrijf in een persbericht. De malware vernietigt gebruikersdata en partities van schijven die aan het systeem gelinkt zijn, en zou op tientallen computers binnen enkele organisaties zijn gevonden. Verdere details geeft ESET niet.

Het gaat om de derde wiper die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne is gevonden, na HermeticWiper en IsaacWiper. Vermoed wordt dat Rusland de software inzet om extra schade toe te brengen. Sinds het begin van de oorlog wordt Oekraïne, naast raketaanvallen, dan ook geplaagd door cyberaanvallen die onder meer overheidswebsites plat leggen.

