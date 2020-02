Michel van der Ven is redacteur bij Data News.

Ethias heeft Wilfried Neven aangeduid als nieuwe Chief Digital Transformation Officer binnen het directiecomité van de verzekeringsgroep. De benoeming moet nog worden goedgekeurd door de NBB.

'Wilfried Neven zal instaan voor het versnellen van de digitale transformatie, in lijn met onze positionering, ons strategisch plan en de verwachtingen van onze klanten', legt Ethias-CEO Philippe Lallemand uit. Neven volgt op 21 februari Brigitte Buyle op, die besloten heeft om andere uitdagingen aan te gaan.

De nieuwe CDTO, van opleiding handelsingenieur, begon zijn carrière in de verzekeringssector, waar hij onder meer directeur Leven & Niet-Leven bij ING Verzekeringen was. Hij trad daarna toe tot het directiecomité van P&V Verzekeringen, als Marketing & Sales Director voor alle merken van de groep, en zette zijn carrière verder bij Allianz Benelux, waar hij de functie van CEO opnam.

