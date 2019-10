In de aanloop naar CIO of the Year leggen we onze drie genomineerden deze week drie vragen voor die het u makkelijker moeten maken om uw keuze te maken. Brigitte Buyle (Ethias) mag de spits afbijten.

1. Wat zijn de grootste uitdagingen voor uw IT-afdeling?

De behoefte aan IT-ontwikkelingen is zeer groot, enerzijds om te beantwoorden aan de digitale verwachtingen van de klant, anderzijds om te voldoen aan de regelgeving maar ook om te innoveren of om bijvoorbeeld nieuwe inzichten te verwerven uit data. Onze belangrijkste uitdaging is dan ook het grote aantal projecten en die 'on time, on budget, on scope, on quality' opleveren. Hiervoor doen we beroep op onze dochteronderneming NRB, haar filialen en een groot aantal IT-bedrijven. Al deze partijen efficiënt en effectief laten samenwerken is een hele klus, vooral met een relatief kleine interne IT-afdeling. De iets kleinere projecten kan je nog snel bijsturen maar grote projecten vergen specifieke governance. Dat is deel van onze 'lessons learned': overschat jezelf niet.

Het maken van keuzes, het stellen van prioriteiten, de juiste business case en business sponsors: alles is erg belangrijk maar wanneer IT heeft opgeleverd begint het pas écht. De business en de klanten moeten dan ook aan de slag met die 'change' vooraleer we een project ook als 'klaar' kunnen bestempelen.

2. Op welke verwezenlijkingen van uw IT-team bent u zelf het meeste fier?

In de eerste plaats ben ik fier op de vele enthousiaste medewerkers die elke dag hun energie inzetten voor Ethias; niet enkel de IT-afdeling, maar ook alle projectteams in de business, onze dochteronderneming NRB/Afelio, de zelfstandige consultants die ons team versterken en de vele IT bedrijven waarmee we samenwerken. Het Ethias IT-team is uitgebreid met nieuwe talenten, maar het is ook sterker geworden door de opgebouwde ervaring.

In juni ging Claims Motor 'Guidewire' live: een project dat midden vorig jaar nog in een diepe crisis zat. We hebben er toen voor gekozen een kleinere scope af te werken en daarna de vervolgstappen te bepalen. Ik ben erg fier over de volharding van het team in dit complex project en vooral de hoge kwaliteit van de oplevering!

Binnen Ethias zijn we begin 2018 ook gestart met een 'Digital Factory' gebaseerd op een disruptieve agile benadering. We hebben de oude printshop letterlijk omgebouwd naar een garage-concept. Deze nieuwe manier van werken heeft een echte versnelling gebracht in de oplevering van digitale functionaliteiten en een totaal nieuwe dynamiek met de business. Vandaag is Ethias uniek als directe verzekeraar met 13 producten die online onderschreven kunnen worden tot en met de betaling. De autoverzekering werd in de eerste helft van 2019 als laatste toegevoegd. Online kan je een offerte aanmaken en een contract aanvragen voor 9 bijkomende producten.

Maar ik ben even goed ook fier over de vele realisaties van de teams zoals het papierloze directiecomité, de migratie naar Office 365, de payroll-outsourcing, de scanning (OCR) en verwerking van binnenkomende post en de disaster & pen testing. Eén ding is zeker: je bent nooit klaar.

3. Wat verlangt het bedrijf van u als CIO?

Onze opdracht is om projecten 'on time, on budget, on scope, on quality' op te leveren, maar vooral ook een lerende organisatie te zijn die leert uit haar tegenslagen. IT is strategisch voor een verzekeraar en moet in eerste instantie een antwoord bieden aan de behoeften van de business. Vertrekken vanuit de business ambities is essentieel. We moeten de transformatie van het bedrijf faciliteren door nieuwe IT-oplossingen die andere manieren van werken mogelijk maken. En last but not least - zoals altijd en overal - moet IT steeds kostefficiënter zijn, always on, goed beveiligd enzovoort. Ik zeg dikwijls "In IT kan je niet winnen, er is altijd iets 'niet'", en misschien is het precies dat wat het zo spannend maakt.