Ethiopië heeft voor het eerst een satelliet in een baan om de aarde laten brengen. De lancering vond plaats in China.

Topfunctionarissen volgden de lancering live vanuit een observatorium nabij hoofdstad Addis Abeba. "Dit is de dag waarop we één van de 70 landen in de wereld worden met een eigen satelliet in de ruimte", jubelde Ahmedin Mohammed van het ministerie van Technologie.

De satelliet moet onder meer worden gebruikt om het weer te monitoren en om de groei van gewassen te volgen. Chinese en Ethiopische experts werkten samen aan de ontwikkeling van de 72 kilo zware weersatelliet. China betaalde naar verluidt ook het grootste deel van de productiekosten, die omgerekend circa 6 miljoen euro bedroegen.