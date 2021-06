Wie bedrijven met goede bedoelingen hackt doet dat niet alleen voor het geld. Tegelijk is het profiel van die hacker overwegend mannelijk, hoogopgeleid en vrij nieuw.

Zowat de helft van de ethical hackers zijn 18 tot 24 jaar oud. Een derde van hen is 25 tot 34 jaar. Nog eens twaalf procent is 35 tot 49 jaar oud, drie procent is 17 jaar of jonger en één procent is ouder dan vijftig. De gemiddelde leeftijd ligt op 25 jaar.

De gegevens komen uit een rondvraag van bug bounty platform Intigriti in haar eigen community bij een duizendtal ethical hackers. Die zijn gebundeld in het Ethical Hacker Insights Report 2021.

Verder leren we dat 55 procent van hen een bachelordiploma heeft en vijftien procent een masterdiploma. 22 procent heeft de middelbare school als hoogste opleidingsniveau. Tachtig procent van hen werkt in de IT-sector.

Wat opvalt is dat ethische hackers vrijwel altijd mannen zijn. Maar liefst 95 procent identificeert zich als man, drie procent als vrouw, waarbij twee procent geen antwoord geeft. Intigriti zegt daar zelf over dat cybersecurity met een diversiteitsprobleem zit en dat het zelf actief werk maakt om vrouwen naar de sector te krijgen.

Kennis en geld

Gevraagd naar wat ethische hackers drijft om te gaan hacken, dan is dat in de eerste plaats om bij te leren. Op de tweede plaats komt het geld, bedrijven die deelnemen aan een bug bounty programma betalen meestal voor het vinden van zwakke plekken. Bij grote bedrijven of zeer ernstige kwetsbaarheden kan dat bedrag zelfs stevig oplopen.

Op de derde en vierde plaats doen mensen het voor de uitdaging en het plezier, gevolgd door erkenning en gewoon om goed te doen.

Een opvallende vaststelling is dat de meeste ethische hackers relatief nieuw zijn. Intigriti geeft zelf aan dat het landschap voor ethisch hacken relatief nieuw is, en dat vertaalt zich in de mensen die bijdragen.

Maar liefst 56 procent heeft minder dan een jaar ervaring met bug bounties. Een kwart heeft één tot twee jaar ervaring en veertien procent heeft twee tot vier jaar ervaring. Slechts vijf procent doet het al langer dan vier jaar.

