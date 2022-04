Zo'n 14.000 Etsy-verkopers staken deze week om te protesteren tegen de commissies die het platform aanrekent.

Etsy is het verkoopplatform dat u kent als bazaar voor vaak zelfgemaakte kleding en decoratie, tweedehands meubelen en meer van dat. De site laat mensen toe online hun eigen winkeltje te starten en rekende lange tijd 3% transactiekosten aan. Enkele jaren terug werd dat opgetrokken naar 5% en dit semester naar 6,5%. 'We hopen om de aandacht van Etsy te krijgen en duidelijk te maken dat het genoeg is geweest', zegt Kristi Cassidy, een van de organisatoren van de staking, aan Yahoo! Finance.

Die hogere transactiekosten komen naast een al wat oudere maatregel die veel verkopers tegen de haren strijkt, waarbij verkopers Etsy toelating moeten geven om advertenties voor hun producten op Google, Facebook en Pinterest te kopen. Op elke verkoop die via die advertenties binnenkomt, neemt Etsy zelf nog eens 12% transactiekosten. De maatregel wordt door veel verkopers gezien als een gedwongen en ongewilde extra kost, omdat ze zelf geen controle hebben over welke advertenties er worden geplaatst, en waar. Uiteindelijk wordt het zo bijzonder onvoorspelbaar hoeveel kosten ze nog moeten afdragen op elke verkoop, zo zegt Cassidy.

Investering

Etsy heeft zo'n 5,3 miljoen actieve verkopers, dus als de staking beperkt blijft tot 14.000 is dat geen al te groot percentage. De aandacht ervoor, onder meer in de vorm van boycots, kan wel effect hebben, zo hopen de organisatoren. Het bedrijf trok in 2015 naar de beurs en groeit sindsdien elk jaar aan inkomsten. Etsy zelf, bij monde van CEO Josh Silverman, zegt dat de grotere transactiekost bedoeld is om meer te investeren in marketing, een grotere helpdesk en betere security. De staking loopt nog tot 18 april.

