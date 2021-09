De Europese Unie zegt dat ze mogelijk acties onderneemt tegen Rusland, vanwege hackingactiviteiten. Het gaat daarbij onder meer om de zogeheten 'Ghostwriter' campagne die de Duitse verkiezingen moest manipuleren.

Dat Rusland allerlei cyberagenten inzet, is al langer bekend, maar de EU wijst het land nu specifiek met de vinger omwille van de Ghostwriter-campagne. Dat meldt de organisatie in een persmededeling. Tijdens die campagne werden verschillende parlementsleden, overheidsmedewerkers, politici en journalisten aangevallen, waarbij onder meer werd ingebroken hun computers en persoonlijke accounts. Er zouden ook gegevens zijn gestolen, aldus de Europese Raad.

In de mededeling meldt de Raad nog dat er 'verdere stappen' zullen worden genomen, maar wat die stappen dan zijn, daar gaat de organisatie niet op in. Ook op specifieke incidenten wordt niet ingegaan, maar ze lijkt alvast deels geïnspireerd door de verkiezingen in Duitsland het voorbije weekend. Duitsland meldde eerder deze maand al dat de Ghostwriter-campagne gebruik maakte van 'traditionele cyberaanvallen, gecombineerd met desinformatie', om invloed uit te oefenen op die verkiezingen. Het land linkt de campagne aan de Russische militaire spionagedienst GRU.

Dat Rusland allerlei cyberagenten inzet, is al langer bekend, maar de EU wijst het land nu specifiek met de vinger omwille van de Ghostwriter-campagne. Dat meldt de organisatie in een persmededeling. Tijdens die campagne werden verschillende parlementsleden, overheidsmedewerkers, politici en journalisten aangevallen, waarbij onder meer werd ingebroken hun computers en persoonlijke accounts. Er zouden ook gegevens zijn gestolen, aldus de Europese Raad. In de mededeling meldt de Raad nog dat er 'verdere stappen' zullen worden genomen, maar wat die stappen dan zijn, daar gaat de organisatie niet op in. Ook op specifieke incidenten wordt niet ingegaan, maar ze lijkt alvast deels geïnspireerd door de verkiezingen in Duitsland het voorbije weekend. Duitsland meldde eerder deze maand al dat de Ghostwriter-campagne gebruik maakte van 'traditionele cyberaanvallen, gecombineerd met desinformatie', om invloed uit te oefenen op die verkiezingen. Het land linkt de campagne aan de Russische militaire spionagedienst GRU.