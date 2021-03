Microsoft mag ZeniMax, het bedrijf achter onder meer gameproducent Bethesda, overnemen. Dat hebben nu zowel de Europese Commissie als de Amerikaanse beurswaakhond beslist.

De Europese Commissie heeft haar fiat gegeven voor de overname, waarmee 7,5 miljard dollar, omgerekend 6,3 miljard euro, is gemoeid. Die was nodig voor de deal kon doorgaan. Eerder gaf ook de Amerikaanse beurswaakhond, de US Securities and Exchange Commission, aan geen bezwaren te hebben.

Meer games voor Xbox

Met de overname van ZeniMax zou Microsoft, eens de deal rond is, meteen ook een van de grootste videogameproducenten ter wereld in huis halen. Dochter van die ZeniMax is namelijk Bethesda Softworks, het bedrijf achter onder meer de Fallout en Elder Scrolls series en de recente incarnaties van de Doom games.

De overname betekent onder meer dat de games van die studio nu aan Xbox Game Pass, het streamingabonnement van Microsoft, worden toegevoegd. Dat zou alvast meer mensen naar Microsofts streamingformule moeten lokken.

