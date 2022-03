Een voorstel om het delven van munten als bitcoin en ethereum te verbieden is te elfder uren afgewezen door het financiële comité van het Europees Parlement.

De passage die delven van crypto moest verbieden, werd geschrapt uit een breder voorstel over regels voor cryptomunten en andere digitale eigendommen. Enkele parlementsleden wilden het delven van cryptomunten die gebruik maken van de 'proof-of-work'-methode (zoals ethereum en bitcoin) verbieden omdat ze te veel energie kosten. Een meerderheid van de parlementairen in het comité stemden echter tegen de invoeging van dat artikel. De passage werd dus geschrapt en vervangen door een vraag om de impact van cryptomunten op het milieu te onderzoeken.

'Proof-of-work'-munten zetten hun transacties vast op een blockchain via een reeks bijzonder ingewikkelde berekeningen. Dat kost gigantische hoeveelheden energie en ligt bijgevolg bijzonder gevoelig in tijden van klimaatcrisis en afhankelijkheid van Rusland voor olie en gas. De EU probeert bedrijven naar alternatieve methodes als 'proof-of-stake' te leiden, die minder elektriciteit vereisen.

De stemming werd met aandacht gevolgd door de cryptogemeenschap, die er een bedreiging in zag voor zijn toekomst. Het huidige voorstel laat delven dus nog toe, maar poogt wel regels op te leggen aan cryptomunten rond consumentenbescherming en het tegengaan van fraude. Het zou de eerste volwaardige regelgeving worden rond digitale eigendommen op Europees niveau.

Voor het zover is, heeft het voorstel wel nog een weg af te leggen. Het moet nu worden goedgekeurd door het Europees Parlement, waarna het een uitgangspunt vormt voor onderhandelingen tussen dat Parlement, de Europese Commissie en de lidstaten van de EU.

